Tae Yang Metal: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tae Yang Metal hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 105,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 94,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tae Yang Metal in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 151,11 Milliarden KRW im Vergleich zu 154,52 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at