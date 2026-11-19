Tae Yang Metal hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 147,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 12,00 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Tae Yang Metal mit einem Umsatz von insgesamt 154,07 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 0,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at