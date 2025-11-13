TAAL Enterprises: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAAL Enterprises hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 45,79 INR gegenüber 46,62 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,59 Prozent auf 488,3 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 491,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at