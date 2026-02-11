TAAL Enterprises stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TAAL Enterprises hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 37,15 INR. Im letzten Jahr hatte TAAL Enterprises einen Gewinn von 36,45 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 457,9 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 433,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at