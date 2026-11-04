TAAL Tech legte Quartalsergebnis vor

TAAL Tech präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,63 INR gegenüber 9,16 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 686,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TAAL Tech 488,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at