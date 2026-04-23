Taaleem Management Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Taaleem Management Services ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Taaleem Management Services die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,18 EGP gegenüber 0,260 EGP je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 591,3 Millionen EGP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 489,8 Millionen EGP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at