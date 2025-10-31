Taaleri präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Taaleri hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taaleri ein EPS von 0,390 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 23,6 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at