Taaleri stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Taaleri hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,070 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 15,3 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,5 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at