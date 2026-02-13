13.02.2026 06:31:29

Taaleri: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Taaleri hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Taaleri 17,3 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,590 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 8,69 Prozent auf 63,68 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte Taaleri 69,74 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,563 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 62,45 Millionen EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at

