Taaleri: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Taaleri lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,430 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,6 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at