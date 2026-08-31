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31.08.2026 10:16:42
TABELLE/Bundesländer melden höhere Inflation im August
DOW JONES---Der Inflationsdruck in Deutschland ist im August leicht gestiegen. In allen sechs Bundesländern, in denen Daten erhoben wurden, erhöhten sich die jährlichen Inflationsraten auf 2,6 bis 3,1 Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Im Vormonat hatten sie bei 2,7 bis 2,8 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise in den sechs Bundesländern um 0,1 bis 0,3 Prozent.
Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 0,2 (Vormonat: 0,8) Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,9 (2,8) Prozent zulegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.
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August Juli
Bayern +0,2% gg Vm +0,6% gg Vm
+2,9% gg Vj +2,8% gg Vj
Baden-Württemberg +0,1% gg Vm +0,8% gg Vm
+2,6% gg Vj +2,5% gg Vj
Sachsen +0,1% gg Vm +0,2% gg Vm
+2,9% gg Vj +2,8% gg Vj
Hessen +0,3% gg Vm +0,7% gg Vm
+3,0% gg Vj +2,7% gg Vj
Nordrhein-Westfalen +0,2% gg Vm +0,9% gg Vm
+2,9% gg Vj +2,7% gg Vj
Brandenburg +0,3% gg Vm +0,7% gg Vm
+3,1% gg Vj +2,7% gg Vj
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Deutschland +0,2% gg Vm* +0,8% gg Vm
(14.00 Uhr) +2,9% gg Vj* +2,8% gg Vj
*Prognose
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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 31, 2026 04:17 ET (08:17 GMT)
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