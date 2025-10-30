TABELLE/EU-BIP 3Q nach Ländern (1. Veröffentlichung)

===

. Veränderung Veränderung

. gg Vorquartal gg Vorjahr

. +/- in Prozent

. Q3 Q2 Q3 Q2

Eurozone -20 +0,2 +0,1 +1,3 +1,5

EU-27 +0,3 +0,2 +1,5 +1,6

Belgien +0,3 +0,2 +1,1 +1,0

Tschechien +0,7 +0,5 +2,7 +2,6

Deutschland 0,0 -0,2 +0,3 +0,3

Estland +0,2 +0,6 +0,9 +0,5

Irland -0,1 +0,2 +12,3 +18,0

Spanien +0,6 +0,8 +2,8 +3,0

Frankreich +0,5 +0,3 +0,9 +0,7

Italien 0,0 -0,1 +0,4 +0,5

Litauen -0,2 +0,6 +1,9 +3,2

Ungarn 0,0 +0,5 +0,6 +0,2

Niederlande* +0,4 +0,3 +1,6 +1,7

sterreich +0,1 -0,1 +0,6 +0,5

Portugal +0,8 +0,7 +2,4 +1,8

Finnland* -0,1 -0,4 -0,9 0,0

Schweden* +1,1 +0,6 +2,4 +1,5

* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten

- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

