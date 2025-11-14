|
14.11.2025 11:09:41
TABELLE/EU-BIP 3Q nach Ländern (2. Veröffentlichung)
===
. Veränderung Veränderung
. gg Vorquartal gg Vorjahr
. +/- in Prozent
. Q3 Q2 Q3 Q2
Eurozone-20 +0,2 +0,1 +1,4 +1,5
EU-27 +0,3 +0,2 +1,6 +1,6
Belgien +0,3 +0,2 +1,1 +1,0
Bulgarien +0,7 +0,9 +3,2 +3,4
Dänemark k.A. +1,0 k.A. +1,6
Deutschland 0,0 -0,2 +0,3 +0,3
Estland +0,2 +0,6 +0,9 +0,5
Finnland* -0,1 -0,4 -0,9 0,0
Frankreich +0,5 +0,3 +0,9 +0,7
Griechenland k.A. +0,6 k.A. +1,7
Irland -0,1 +0,2 +12,3 +18,0
Italien 0,0 -0,1 +0,4 +0,5
Kroatien k.A. +1,1 k.A. +3,4
Lettland k.A. +0,1 k.A. +1,1
Litauen -0,2 +0,6 +1,9 +3,2
Luxemburg k.A. +0,6 k.A. -0,2
Malta k.A. +0,6 k.A. +2,3
Niederlande* +0,4 +0,3 +1,6 +1,7
Österreich +0,1 -0,1 +0,6 +0,5
Polen +0,8 +0,8 +3,7 +3,0
Portugal +0,8 +0,7 +2,4 +1,8
Rumänien -0,2 +1,0 +1,4 +2,2
Schweden* +1,1 +0,6 +2,4 +1,5
Slowakei +0,3 +0,2 +0,9 +0,7
Slowenien +0,8 +0,9 +1,6 +0,9
Spanien +0,6 +0,8 +2,8 +3,0
Tschechien +0,7 +0,5 +2,7 +2,6
Ungarn 0,0 +0,5 +0,6 +0,2
Zypern +0,9 +0,7 +3,6 +3,6
Island k.A. -0,7 k.A. -0,7
Norwegen k.A. +0,8 k.A. -1,3
Schweiz k.A. +0,2 k.A. +1,5
USA k.A. +0,9 k.A. +2,1
===
* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten
- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden
- k.A. = keine Angaben
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/voi
(END) Dow Jones Newswires
November 14, 2025 05:10 ET (10:10 GMT)
