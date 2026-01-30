30.01.2026 11:38:39

TABELLE/EU-BIP 4Q nach Ländern (1. Veröffentlichung)

===

. Veränderung Veränderung

. gg Vorquartal gg Vorjahr

. +/- in Prozent

Q4 Q3 Q4 Q3

Eurozone-20 +0,3 +0,3 +1,3 +1,4

EU +0,3 +0,4 +1,4 +1,6

Belgien +0,2 +0,3 +1,1 +1,0

Tschechien +0,5 +0,8 +2,4 +2,8

Deutschland +0,3 0,0 +0,4 +0,3

Estland 0,0 +0,2 +1,0 +0,9

Irland** -0,6 -0,3 +6,7 +10,9

Spanien +0,8 +0,6 +2,6 +2,7

Frankreich +0,2 +0,5 +1,1 +0,9

Italien +0,3 +0,2 +0,8 +0,6

Litauen +1,7 -0,1 +2,5 +2,1

Ungarn +0,2 0,0 +0,5 +0,7

Niederlande* +0,5 +0,5 +1,8 +1,8

Österreich +0,2 +0,4 +0,7 +1,0

Portugal +0,8 +0,7 +1,9 +2,3

Finnland* +0,6 -0,3 0,0 -0,6

Schweden* +0,2 +0,9 +1,8 +2,6

===

* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten

** Die irische BIP-Schnellschätzung wird als CSO Frontier Series Output eingestuft. Bei der Interpretation der Statistiken ist besondere Sorgfalt geboten, da neue, in der Entwicklung befindliche Methoden und/oder möglicherweise unvollständige Datenquellen verwendet werden können.

- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden

- k.A. = keine Angaben

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 05:38 ET (10:38 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen