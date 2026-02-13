|
13.02.2026 11:07:43
TABELLE/EU-BIP 4Q nach Ländern (2. Veröffentlichung)
===
. Veränderung Veränderung
. gg Vorquartal gg Vorjahr
. +/- in Prozent
Q4 Q3 Q4 Q3
Eurozone-21 +0,3 +0,3 +1,3 +1,4
Eurozone-20 +0,3 +0,3 +1,3 +1,4
EU-27 +0,3 +0,4 +1,5 +1,6
Belgien +0,2 +0,3 +1,1 +1,0
Bulgarien +0,8 +0,7 +2,9 +3,1
Dänemark k.A. +2,2 k.A. +4,0
Deutschland +0,3 0,0 +0,4 +0,3
Estland 0,0 +0,2 +1,0 +0,9
Finnland* +0,6 -0,3 0,0 -0,6
Frankreich +0,2 +0,5 +1,1 +0,9
Griechenland k.A. +0,6 k.A. +2,0
Irland -0,6 -0,3 +6,7 +10,9
Italien +0,3 +0,2 +0,8 +0,6
Kroatien k.A. +0,3 k.A. +2,6
Lettland k.A. +0,6 k.A. +1,8
Litauen +1,7 -0,1 +2,5 +2,1
Luxemburg k.A. +1,1 k.A. +2,7
Malta k.A. +0,6 k.A. +2,7
Niederlande* +0,5 +0,5 +1,8 +1,8
Österreich +0,2 +0,4 +0,7 +1,0
Polen +1,0 +0,9 +3,6 +4,0
Portugal +0,8 +0,7 +1,9 +2,3
Rumänien -1,9 -0,1 -1,6 +1,4
Schweden* +0,2 +0,9 +1,8 +2,6
Slowakei +0,2 +0,3 +0,8 +0,9
Slowenien k.A. +0,8 k.A. +1,6
Spanien +0,8 +0,6 +2,6 +2,7
Tschechien +0,5 +0,8 +2,4 +2,8
Ungarn +0,2 0,0 +0,5 +0,7
Zypern +1,4 +0,9 +4,5 +3,6
Island** k.A. -0,2 k.A. +0,2
Norwegen k.A. +1,1 k.A. +2,2
Schweiz k.A. -0,5 k.A. +0,5
USA k.A. +1,1 k.A. +2,3
===
* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten
** Die irische BIP-Schnellschätzung wird als CSO Frontier Series Output eingestuft. Bei der Interpretation der Statistiken ist besondere Sorgfalt geboten, da neue, in der Entwicklung befindliche Methoden und/oder möglicherweise unvollständige Datenquellen verwendet werden können.
- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden
- k.A. = keine Angaben
- Quelle Datenk.A. Eurostat
- Webseitek.A. httpsk.A.//ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autork.A. murat.sahin@dowjones.com
DJG/mus
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2026 05:08 ET (10:08 GMT)
