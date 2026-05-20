|
20.05.2026 11:27:40
TABELLE/EU-Verbraucherpreise April nach Ländern
===
. gg Vormonat gg Vorjahr
. +/- Prozent +/- Prozent
. Apr 26 Mrz 26 Apr 26 Mrz 26
Eurozone +1,0 +1,3 +3,0 +2,6
EU +0,9 +1,1 +3,2 +2,8
Belgien +1,3 +0,3 +4,2 +2,2
Bulgarien +1,8 +1,0 +6,0 +2,8
Dänemark +0,3 0,0 +1,2 +1,0
Deutschland +0,5 +1,2 +2,9 +2,8
Estland +0,9 0,0 +3,2 +3,5
Finnland 0,0 +0,8 +2,4 +2,5
Frankreich +1,2 +1,1 +2,5 +2,0
Griechenland +1,6 +2,1 +4,6 +3,4
Irland +0,5 +1,8 +3,6 +3,6
Italien +1,6 +1,7 +2,8 +1,6
Kroatien +1,4 +1,2 +5,4 +4,6
Lettland +0,6 +1,9 +2,9 +3,4
Litauen +0,7 +1,5 +4,9 +4,4
Luxemburg +2,0 +1,8 +5,2 +3,8
Malta +3,4 +1,2 +2,5 +2,3
Niederlande +1,7 +0,8 +2,5 +2,6
Österreich +0,5 +1,1 +3,4 +3,2
Polen +0,6 +0,9 +3,4 +3,2
Portugal +1,9 +2,3 +3,3 +2,7
Rumänien +0,7 +0,9 +9,5 +9,0
Schweden -0,7 -0,7 +0,5 +1,5
Slowakei +0,5 0,0 +4,1 +3,7
Slowenien +1,8 +0,4 +3,4 +2,4
Spanien +0,7 +1,7 +3,5 +3,4
Tschechien +0,5 +0,6 +2,1 +1,5
Ungarn +0,5 +0,5 +2,6 +2,1
Zypern +2,2 +1,1 +3,0 +1,5
Island +0,6 +0,8 +4,9 +5,0
Norwegen +0,4 +0,2 +3,4 +3,6
Schweiz +0,6 +0,1 +0,5 +0,6
===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com
DJG/mus
(END) Dow Jones Newswires
May 20, 2026 05:27 ET (09:27 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!