30.04.2026 12:16:44

TABELLE/EU-Verbraucherpreise April nach Ländern (Vorabschätzung)

===

gg Vormonat gg Vorjahr

+/- Prozent +/- Prozent

Apr 26 Mrz 26 Apr 26 Mrz 26

Belgien +1,4 +0,2 +4,3 +2,2

Bulgarien +2,0 +0,9 +6,2 +2,8

Deutschland +0,5 +1,2 +2,9 +2,8

Estland +0,9 -0,2 +3,3 +3,5

Finnland 0,0 +0,7 +2,3 +2,5

Frankreich +1,2 +1,1 +2,5 +2,0

Griechenland +1,7 +2,0 +4,6 +3,4

Irland +0,5 +1,7 +3,6 +3,6

Italien +1,7 +1,6 +2,9 +1,6

Kroatien +1,4 +1,2 +5,4 +4,6

Lettland +0,6 +2,1 +3,0 +3,4

Litauen +0,7 +1,6 +4,9 +4,4

Luxemburg +2,0 +1,8 +5,2 +3,8

Malta +3,3 +1,1 +2,4 +2,3

Niederlande +1,7 +0,8 +2,5 +2,6

Österreich +0,4 +1,0 +3,3 +3,1

Portugal +2,0 +1,1 +3,3 +2,7

Slowakei +0,4 0,0 +4,0 +3,7

Slowenien +1,8 +0,4 +3,4 +2,4

Spanien +0,7 +1,5 +3,5 +3,4

Zypern +2,2 +1,0 +3,0 +1,5

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 06:17 ET (10:17 GMT)

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