|
18.03.2026 11:21:41
TABELLE/EU-Verbraucherpreise Februar nach Ländern (endgültig)
===
gg Vormonat gg Vorjahr
+/- Prozent +/- Prozent
Feb 26 Jan 26 Feb 26 Jan 25
Eurozone +0,6 -0,6 +1,9 +1,7
EU +0,6 -0,4 +2,1 +2,0
Belgien +2,5 -1,6 +1,4 +1,4
Bulgarien +0,2 +0,6 +2,1 +2,3
Dänemark +0,9 -0,7 +0,5 +0,6
Deutschland +0,4 -0,1 +2,0 +2,1
Estland +0,8 +0,8 +3,2 +3,8
Finnland +1,2 -0,1 +1,8 +1,0
Frankreich +0,7 -0,4 +1,1 +0,4
Griechenland +0,3 -0,7 +3,1 +2,9
Irland +0,8 -1,0 +2,5 +2,5
Italien +0,5 -1,0 +1,5 +1,0
Kroatien +0,3 +0,1 +3,9 +3,6
Lettland +0,3 -0,1 +2,4 +2,9
Litauen +1,0 +1,2 +3,3 +2,8
Luxemburg +1,4 -1,3 +1,8 +1,6
Malta +0,4 -0,6 +2,3 +2,3
Niederlande +1,5 -1,3 +2,3 +2,2
Österreich +0,8 -0,8 +2,3 +2,1
Polen +0,4 +0,7 +2,5 +2,5
Portugal +0,1 -1,0 +2,1 +1,9
Rumänien +0,6 +0,8 +8,3 +8,5
Schweden +0,7 0,0 +1,7 +2,0
Slowakei +0,1 +2,0 +4,0 +4,3
Slowenien +0,6 -0,5 +2,8 +2,4
Spanien +0,4 -0,8 +2,5 +2,4
Tschechien -0,1 +0,9 +1,0 +1,2
Ungarn 0,0 +0,6 +1,6 +2,3
Zypern 0,0 -0,3 +0,9 +1,2
Island +1,3 +0,3 +4,7 +4,4
Norwegen +0,7 +0,5 +2,6 +3,5
Schweiz 0,0 -0,1 +0,5 +0,2
===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: murat.sahink@dowjones.com
DJG/mus
(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2026 06:22 ET (10:22 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!