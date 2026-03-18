Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-
18.03.2026 11:21:41

TABELLE/EU-Verbraucherpreise Februar nach Ländern (endgültig)

===

gg Vormonat gg Vorjahr

+/- Prozent +/- Prozent

Feb 26 Jan 26 Feb 26 Jan 25

Eurozone +0,6 -0,6 +1,9 +1,7

EU +0,6 -0,4 +2,1 +2,0

Belgien +2,5 -1,6 +1,4 +1,4

Bulgarien +0,2 +0,6 +2,1 +2,3

Dänemark +0,9 -0,7 +0,5 +0,6

Deutschland +0,4 -0,1 +2,0 +2,1

Estland +0,8 +0,8 +3,2 +3,8

Finnland +1,2 -0,1 +1,8 +1,0

Frankreich +0,7 -0,4 +1,1 +0,4

Griechenland +0,3 -0,7 +3,1 +2,9

Irland +0,8 -1,0 +2,5 +2,5

Italien +0,5 -1,0 +1,5 +1,0

Kroatien +0,3 +0,1 +3,9 +3,6

Lettland +0,3 -0,1 +2,4 +2,9

Litauen +1,0 +1,2 +3,3 +2,8

Luxemburg +1,4 -1,3 +1,8 +1,6

Malta +0,4 -0,6 +2,3 +2,3

Niederlande +1,5 -1,3 +2,3 +2,2

Österreich +0,8 -0,8 +2,3 +2,1

Polen +0,4 +0,7 +2,5 +2,5

Portugal +0,1 -1,0 +2,1 +1,9

Rumänien +0,6 +0,8 +8,3 +8,5

Schweden +0,7 0,0 +1,7 +2,0

Slowakei +0,1 +2,0 +4,0 +4,3

Slowenien +0,6 -0,5 +2,8 +2,4

Spanien +0,4 -0,8 +2,5 +2,4

Tschechien -0,1 +0,9 +1,0 +1,2

Ungarn 0,0 +0,6 +1,6 +2,3

Zypern 0,0 -0,3 +0,9 +1,2

Island +1,3 +0,3 +4,7 +4,4

Norwegen +0,7 +0,5 +2,6 +3,5

Schweiz 0,0 -0,1 +0,5 +0,2

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: murat.sahink@dowjones.com

DJG/mus

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 06:22 ET (10:22 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street mit Abgaben -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der ATX und der deutsche Leitindex bewegen sich auf rotem Terrain. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen