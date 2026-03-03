03.03.2026 11:23:40

TABELLE/EU-Verbraucherpreise Februar nach Ländern (Vorabschätzung)

===

gg Vormonat gg Vorjahr

+/- Prozent +/- Prozent

Feb 26 Jan 26 Feb 26 Jan 25

Eurozone +0,7 -0,6 +1,9 +1,7

Belgien +2,5 -1,6 +1,4 +1,4

Bulgarien +0,1 +0,6 +2,0 +2,3

Deutschland +0,4 -0,1 +2,0 +2,1

Estland +0,8 +0,8 +3,2 +3,8

Finnland +1,2 -0,1 +1,8 +1,0

Frankreich +0,8 -0,4 +1,1 +0,4

Griechenland +0,2 -0,7 +3,0 +2,9

Irland +0,7 -1,0 +2,4 +2,5

Italien +0,6 -1,0 +1,6 +1,0

Kroatien +0,3 +0,1 +3,9 +3,6

Lettland +0,2 -0,1 +2,4 +2,9

Litauen +0,9 +1,2 +3,2 +2,8

Luxemburg +1,4 -1,3 +1,8 +1,6

Malta +0,3 -0,6 +2,2 +2,3

Niederlande +1,5 -1,3 +2,3 +2,2

Österreich +0,8 -0,8 +2,3 +2,0

Portugal +0,1 -1,0 +2,1 +1,9

Slowakei +0,1 +2,0 +4,0 +4,3

Slowenien +0,6 -0,5 +2,8 +2,4

Spanien +0,4 -0,5 +2,5 +2,4

Zypern 0,0 -0,3 +0,9 +1,2

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 05:23 ET (10:23 GMT)

