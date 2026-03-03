|
03.03.2026 11:23:40
TABELLE/EU-Verbraucherpreise Februar nach Ländern (Vorabschätzung)
===
gg Vormonat gg Vorjahr
+/- Prozent +/- Prozent
Feb 26 Jan 26 Feb 26 Jan 25
Eurozone +0,7 -0,6 +1,9 +1,7
Belgien +2,5 -1,6 +1,4 +1,4
Bulgarien +0,1 +0,6 +2,0 +2,3
Deutschland +0,4 -0,1 +2,0 +2,1
Estland +0,8 +0,8 +3,2 +3,8
Finnland +1,2 -0,1 +1,8 +1,0
Frankreich +0,8 -0,4 +1,1 +0,4
Griechenland +0,2 -0,7 +3,0 +2,9
Irland +0,7 -1,0 +2,4 +2,5
Italien +0,6 -1,0 +1,6 +1,0
Kroatien +0,3 +0,1 +3,9 +3,6
Lettland +0,2 -0,1 +2,4 +2,9
Litauen +0,9 +1,2 +3,2 +2,8
Luxemburg +1,4 -1,3 +1,8 +1,6
Malta +0,3 -0,6 +2,2 +2,3
Niederlande +1,5 -1,3 +2,3 +2,2
Österreich +0,8 -0,8 +2,3 +2,0
Portugal +0,1 -1,0 +2,1 +1,9
Slowakei +0,1 +2,0 +4,0 +4,3
Slowenien +0,6 -0,5 +2,8 +2,4
Spanien +0,4 -0,5 +2,5 +2,4
Zypern 0,0 -0,3 +0,9 +1,2
===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/voi
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2026 05:23 ET (10:23 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- US-Börsen mit Kursrutsch -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.