TABELLE/EU-Verbraucherpreise Januar nach Ländern
===
. gg Vormonat gg Vorjahr
. +/- Prozent +/- Prozent
. Jan 26 Dez 25 Jan 26 Dez 25
Eurozone -0,6 +0,2 +1,7 +2,0
EU-27 -0,4 +0,1 +2,0 +2,3
Belgien -1,6 +0,3 +1,4 +2,2
Bulgarien +0,6 +0,1 +2,3 +3,5
Dänemark -0,7 -0,4 +0,6 +1,9
Deutschland -0,1 +0,2 +2,1 +2,0
Estland +0,8 -0,4 +3,8 +4,0
Finnland -0,1 +0,2 +1,0 +1,7
Frankreich -0,4 +0,1 +0,4 +0,7
Griechenland -0,7 +0,1 +2,9 +2,9
Irland -1,0 +0,6 +2,5 +2,7
Italien -1,0 +0,2 +1,0 +1,2
Kroatien +0,1 -0,3 +3,6 +3,8
Lettland -0,1 0,0 +2,9 +3,4
Litauen +1,2 -0,2 +2,8 +3,2
Luxemburg -1,3 -0,2 +1,6 +3,3
Malta -0,6 -0,4 +2,3 +2,5
Niederlande -1,3 +0,2 +2,2 +2,7
Österreich -0,8 +0,5 +2,0 +3,8
Polen +0,7 0,0 +2,5 +2,6
Portugal -1,0 0,0 +1,9 +2,4
Rumänien +0,8 +0,2 +8,5 +8,6
Schweden 0,0 +0,1 +2,0 +2,1
Slowakei +2,0 -0,3 +4,3 +4,1
Slowenien -0,5 +0,1 +2,4 +2,6
Spanien -0,8 +0,3 +2,4 +3,0
Tschechien +0,9 -0,3 +1,2 +1,7
Ungarn +0,6 +0,1 +2,3 +3,3
Zypern -0,3 -0,4 +1,2 +0,1
Island +0,3 +0,9 +4,4 +4,0
Norwegen +0,5 +0,1 +3,5 +3,0
Schweiz -0,1 +0,1 +0,2 +0,2
===
