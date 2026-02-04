04.02.2026 11:18:41

TABELLE/EU-Verbraucherpreise Januar nach Ländern (Vorabschätzung)

gg Vormonat gg Vorjahr

+/- Prozent +/- Prozent

Jan 26 Dez 25 Jan 26 Dez 25

Eurozone-21* -0,5 +0,2 +1,7 +2,0

Belgien -1,5 +0,3 +1,4 +2,2

Bulgarien +0,6 +0,1 +2,3 +3,5

Deutschland -0,1 +0,2 +2,1 +2,0

Estland k.A. -0,4 k.A. +4,0

Finnland -0,2 +0,2 +1,0 +1,7

Frankreich -0,4 +0,1 +0,4 +0,7

Griechenland -0,8 +0,1 +2,8 +2,9

Irland -0,9 +0,6 +2,6 +2,7

Italien -1,0 +0,2 +1,0 +1,2

Kroatien +0,1 -0,3 +3,6 +3,8

Lettland -0,3 0,0 +2,6 +3,4

Litauen +1,2 -0,2 +2,8 +3,2

Luxemburg -1,3 -0,2 +1,6 +3,3

Malta -0,4 -0,4 +2,5 +2,5

Niederlande -1,3 +0,2 +2,2 +2,7

Österreich -0,8 +0,5 +2,0 +3,8

Portugal -1,1 0,0 +1,9 +2,4

Slowakei +1,9 -0,3 +4,2 +4,1

Slowenien -0,5 +0,1 +2,4 +2,6

Spanien -0,7 +0,3 +2,5 +3,0

Zypern +0,2 -0,4 +1,7 +0,1

* Seit dem 1. Januar 2026 ist Bulgarien Mitglied der Eurozone.

- k.A. = keine Angaben

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 05:19 ET (10:19 GMT)

