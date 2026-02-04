|
04.02.2026 11:18:41
TABELLE/EU-Verbraucherpreise Januar nach Ländern (Vorabschätzung)
===
gg Vormonat gg Vorjahr
+/- Prozent +/- Prozent
Jan 26 Dez 25 Jan 26 Dez 25
Eurozone-21* -0,5 +0,2 +1,7 +2,0
Belgien -1,5 +0,3 +1,4 +2,2
Bulgarien +0,6 +0,1 +2,3 +3,5
Deutschland -0,1 +0,2 +2,1 +2,0
Estland k.A. -0,4 k.A. +4,0
Finnland -0,2 +0,2 +1,0 +1,7
Frankreich -0,4 +0,1 +0,4 +0,7
Griechenland -0,8 +0,1 +2,8 +2,9
Irland -0,9 +0,6 +2,6 +2,7
Italien -1,0 +0,2 +1,0 +1,2
Kroatien +0,1 -0,3 +3,6 +3,8
Lettland -0,3 0,0 +2,6 +3,4
Litauen +1,2 -0,2 +2,8 +3,2
Luxemburg -1,3 -0,2 +1,6 +3,3
Malta -0,4 -0,4 +2,5 +2,5
Niederlande -1,3 +0,2 +2,2 +2,7
Österreich -0,8 +0,5 +2,0 +3,8
Portugal -1,1 0,0 +1,9 +2,4
Slowakei +1,9 -0,3 +4,2 +4,1
Slowenien -0,5 +0,1 +2,4 +2,6
Spanien -0,7 +0,3 +2,5 +3,0
Zypern +0,2 -0,4 +1,7 +0,1
===
* Seit dem 1. Januar 2026 ist Bulgarien Mitglied der Eurozone.
- k.A. = keine Angaben
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
