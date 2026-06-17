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17.06.2026 11:38:42
TABELLE/EU-Verbraucherpreise Mai nach Ländern
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. gg Vormonat gg Vorjahr
. +/- Prozent +/- Prozent
. Mai 26 Apr 26 Mai 26 Apr 26
Euroraum +0,1 +1,0 +3,2 +3,0
EU +0,1 +0,9 +3,3 +3,2
Belgien -0,3 +1,3 +4,0 +4,2
Bulgarien +0,3 +1,8 +6,3 +6,0
Dänemark +0,6 +0,3 +1,8 +1,2
Deutschland -0,1 +0,5 +2,7 +2,9
Estland +0,5 +0,9 +3,6 +3,2
Finnland +0,5 0,0 +2,8 +2,4
Frankreich +0,1 +1,2 +2,8 +2,5
Griechenland +0,6 +1,6 +4,9 +4,6
Irland -0,2 +0,5 +3,5 +3,6
Italien +0,3 +1,6 +3,2 +2,8
Kroatien +0,1 +1,4 +4,9 +5,4
Lettland +0,6 +0,6 +3,5 +2,9
Litauen -0,1 +0,7 +5,1 +4,9
Luxemburg -0,2 +2,0 +4,5 +5,2
Malta +1,4 +3,4 +2,1 +2,5
Niederlande 0,0 +1,7 +3,4 +2,5
Österreich +0,1 +0,5 +3,7 +3,4
Polen -0,1 +0,6 +3,3 +3,4
Portugal +0,4 +1,9 +3,1 +3,3
Rumänien +0,7 +0,7 +9,7 +9,5
Schweden +1,0 -0,7 +1,1 +0,5
Slowakei +0,4 +0,5 +4,0 +4,1
Slowenien +0,3 +1,8 +3,8 +3,4
Spanien +0,1 +0,7 +3,6 +3,5
Tschechien +0,2 +0,5 +1,8 +2,1
Ungarn 0,0 +0,5 +2,3 +2,6
Zypern +0,7 +2,2 +3,5 +3,0
Island +0,4 +0,6 +4,8 +4,9
Norwegen +0,2 +0,4 +3,1 +3,4
Schweiz +0,1 +0,6 +0,9 +0,5
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- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com
DJG/mus
(END) Dow Jones Newswires
June 17, 2026 05:38 ET (09:38 GMT)
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