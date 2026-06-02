02.06.2026 11:27:40

TABELLE/EU-Verbraucherpreise Mai nach Ländern (Vorabschätzung)

===

gg Vormonat gg Vorjahr

+/- Prozent +/- Prozent

Mai 26 Apr 26 Mai 26 Apr 26

Belgien -0,2 +1,4 +4,1 +4,2

Bulgarien +0,3 +2,0 +6,3 +6,0

Deutschland -0,1 +0,5 +2,7 +2,9

Estland +0,9 +0,9 +4,0 +3,2

Finnland +0,7 0,0 +3,0 +2,4

Frankreich +0,1 +1,2 +2,8 +2,5

Griechenland +0,7 +1,7 5,0 +4,6

Irland -0,2 +0,5 +3,5 +3,6

Italien +0,4 +1,7 +3,3 +2,8

Kroatien +0,1 +1,4 +4,9 +5,4

Lettland +0,5 +0,6 +3,4 +2,9

Litauen -0,1 +0,7 +5,1 +4,9

Luxemburg -0,2 +2,0 +4,5 +5,2

Malta +1,3 +3,3 +2,1 +2,5

Niederlande 0,0 +1,7 +3,4 +2,5

Österreich +0,1 +0,4 +3,7 +3,4

Portugal +0,4 +2,0 +3,1 +3,3

Slowakei +0,4 +0,4 +4,0 +4,1

Slowenien +0,3 +1,8 +3,8 +3,4

Spanien +0,1 +0,7 +3,6 +3,5

Zypern +0,9 +2,2 +3,7 +3,0

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 05:28 ET (09:28 GMT)

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