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16.04.2026 11:17:40
TABELLE/EU-Verbraucherpreise März nach Ländern
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. gg Vormonat gg Vorjahr
. +/- Prozent +/- Prozent
. Mrz 26 Feb 26 Mrz 26 Feb 26
Eurozone +1,3 +0,6 +2,6 +1,9
EU +1,1 +0,6 +2,8 +2,1
Belgien +0,3 +2,5 +2,2 +1,4
Bulgarien +1,0 +0,2 +2,8 +2,1
Dänemark 0,0 +0,9 +1,0 +0,5
Deutschland +1,2 +0,4 +2,8 +2,0
Estland 0,0 +0,8 +3,5 +3,2
Finnland +0,8 +1,2 +2,5 +1,8
Frankreich +1,1 +0,7 +2,0 +1,1
Griechenland +2,1 +0,3 +3,4 +3,1
Irland +1,8 +0,8 +3,6 +2,5
Italien +1,7 +0,5 +1,6 +1,5
Kroatien +1,2 +0,3 +4,6 +3,9
Lettland +1,9 +0,3 +3,4 +2,4
Litauen +1,5 +1,0 +4,4 +3,3
Luxemburg +1,8 +1,4 +3,8 +1,8
Malta +1,2 +0,4 +2,3 +2,3
Niederlande +0,8 +1,5 +2,6 +2,3
Österreich +1,1 +0,8 +3,1 +2,3
Polen +0,9 +0,4 +3,2 +2,5
Portugal +2,3 +0,1 +2,7 +2,1
Rumänien +0,9 +0,6 +9,0 +8,3
Schweden -0,7 +0,7 +1,5 +1,7
Slowakei 0,0 +0,1 +3,7 +4,0
Slowenien +0,4 +0,6 +2,4 +2,8
Spanien +1,7 +0,4 +3,4 +2,5
Tschechien +0,6 -0,1 +1,5 +1,0
Ungarn +0,5 0,0 +2,1 +1,6
Zypern +1,1 0,0 +1,5 +0,9
Island +0,8 +1,3 +5,0 +4,7
Norwegen +0,2 +0,7 +3,6 +2,6
Schweiz +0,1 0,0 +0,6 +0,5
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- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com
DJG/mus
(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2026 05:17 ET (09:17 GMT)
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