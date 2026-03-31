31.03.2026 11:14:40

TABELLE/EU-Verbraucherpreise März nach Ländern (Vorabschätzung)

===

gg Vormonat gg Vorjahr

+/- Prozent +/- Prozent

Mrz 26 Feb 26 Mrz 26 Feb 26

Eurozone +1,2 +0,6 +2,5 +1,9

Belgien +0,2 +2,5 +2,0 +1,4

Bulgarien +0,9 +0,2 +2,6 +2,1

Deutschland +1,2 +0,4 +2,8 +2,0

Estland -0,2 +0,8 +3,3 +3,2

Finnland +0,7 +1,2 +2,4 +1,8

Frankreich +1,1 +0,7 +1,9 +1,1

Griechenland +2,0 +0,3 +3,3 +3,1

Irland +1,7 +0,8 +3,6 +2,5

Italien +1,6 +0,5 +1,5 +1,5

Kroatien +1,2 +0,3 +4,7 +3,9

Lettland +2,1 +0,3 +3,6 +2,4

Litauen +1,6 +1,0 +4,5 +3,3

Luxemburg +1,8 +1,4 +3,8 +1,8

Malta +1,1 +0,4 +2,3 +2,3

Niederlande +0,8 +1,5 +2,6 +2,3

Österreich +1,1 +0,8 +3,1 +2,3

Portugal +2,3 +0,1 +2,7 +2,1

Slowakei 0,0 +0,1 +3,7 +4,0

Slowenien +0,4 +0,6 +2,4 +2,8

Spanien +1,5 +0,4 +3,3 +2,5

Zypern +1,0 0,0 +1,5 +0,9

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 05:14 ET (09:14 GMT)

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