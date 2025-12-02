|
TABELLE/EU-Verbraucherpreise November nach Ländern (Vorabschätzung)
===
gg Vormonat gg Vorjahr
+/- Prozent +/- Prozent
Nov 25 Okt 25 Nov 25 Okt 25
Eurozone-20 -0,3 +0,2 +2,2 +2,1
Belgien +0,3 +0,4 +2,6 +2,5
Deutschland -0,5 +0,3 +2,6 +2,3
Estland -0,5 +0,1 +4,7 +4,5
Finnland -0,2 -0,1 +1,4 +1,4
Frankreich -0,2 +0,1 +0,8 +0,8
Griechenland 0,0 -0,1 +2,9 +1,6
Irland -0,2 +0,4 +3,2 +2,8
Italien -0,2 -0,2 +1,1 +1,3
Kroatien +0,3 +0,2 +4,3 +4,0
Lettland -0,3 +0,3 +3,8 +4,3
Litauen +0,4 +0,1 +3,6 +3,7
Luxemburg +0,1 -0,1 +3,6 +3,0
Malta -3,3 -0,9 +2,4 +2,5
Niederlande -1,4 +0,6 +2,6 +3,0
Österreich +0,3 +0,5 +4,1 +4,0
Portugal -0,9 -0,3 +2,1 +2,0
Slowakei +0,2 +0,1 +3,8 +3,9
Slowenien 0,0 +0,1 +2,4 +3,1
Spanien 0,0 +0,5 +3,1 +3,2
Zypern -1,0 +0,1 +0,2 +0,2
===
