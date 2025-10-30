30.10.2025 10:17:40

TABELLE/Inflation in Bundesländer sinkt im Oktober

DOW JONES--Die jährliche Inflationsrate hat sich im Oktober in einer Reihe von Bundesländern abgeschwächt, nur in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg stagnierte sie. In Bayern sank die Jahresrate auf 2,2 (Vormonat: 2,4) Prozent, in Hessen auf 2,4 (2,6) Prozent und in Sachsen auf 2,1 (2,2) Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise um 0,3 bis 0,4 Prozent.

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,2 (Vormonat: 0,2) gegenüber dem Vormonat steigen werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,2 (2,4) Prozent sinken. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

Oktober September

Bayern +0,3% gg Vm +0,4% gg Vm

+2,2% gg Vj +2,4% gg Vj

Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,2% gg Vm

xx,x% gg Vj +2,7% gg Vj

Sachsen +0,3% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,1% gg Vj +2,2% gg Vj

Hessen +0,3% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,4% gg Vj +2,6% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,4% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,3% gg Vj +2,3% gg Vj

Brandenburg +0,4% gg Vm +0,1% gg Vm

+2,6% gg Vj +2,6% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,2% gg Vm* +0,2% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,2% gg Vj* +2,4% gg Vj

*Prognose

===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 05:17 ET (09:17 GMT)

