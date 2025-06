TABELLE/Inflation in Bundesländern im Juni uneinheitlich

DOW JONES---In sechs deutschen Bundesländern hat sich die Inflation im Juni uneinheitlich entwickelt. In Baden-Württemberg und Sachsen stieg die jährliche Inflationsrate, in Bayern und Nordrhein-Westfalen sank sie, während sie in Hessen und in Brandenburg stagnierte.

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,1 (Vormonat: 0,1) Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,2 (2,1) Prozent zunehmen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

Juni Mai

Bayern -0,1% gg Vm +0,1% gg Vm

+1,8% gg Vj +2,1% gg Vj

Baden-Württemberg +0,2% gg Vm -0,1% gg Vm

+2,3% gg Vj +2,2% gg Vj

Sachsen +0,2% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,4% gg Vj +2,3% gg Vj

Hessen +0,1% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,3% gg Vj +2,3% gg Vj

Nordrhein-Westfalen -0,1% gg Vm +0,2% gg Vm

+1,8% gg Vj +2,0% gg Vj

Brandenburg 0,0% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,2% gg Vj +2,2% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,1% gg Vm* +0,1% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,2% gg Vj* +2,1% gg Vj

*Prognose

===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2025 04:10 ET (08:10 GMT)