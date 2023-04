TABELLE/Inflation in Bundesländern lässt im April leicht nach

(NEU: Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Brandenburg)

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisauftrieb hat in einer Reihe von Bundesländern im April leicht nachgelassen. So sank zum Beispiel die jährliche Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf 6,8 von 6,9 Prozent im Vormonat, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Besonders deutlich war der Rückgang in Baden-Württemberg auf 7,3 von 7,8 Prozent. Im Monatvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise in NRW um 0,5 Prozent, nach einer Steigerung um 0,6 Prozent im März.

Besonders stark stiegen im Jahresvergleich in NRW die Preise für Lebensmittel, die sich insgesamt um 17,6 Prozent erhöhten. Unterschiedlich war erneut die Preisentwicklung im Energiebereich: Während Haushaltsenergien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 17,1 Prozent teurer wurden, hat das Statistische Landesamt für Kraftstoffpreise einen Rückgang um 10,0 Prozent ermittelt.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,5 (Vormonat: 0,8) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 7,3 (7,4) Prozent sinken.

===

April März

+++ veröffentlicht

Nordrhein-Westfalen +0,5% gg Vm +0,6% gg Vm

+6,8% gg Vj +6,9% gg Vm

Bayern +0,4% gg Vm +0,7% gg Vm

+7,2% gg Vj +7,2% gg Vj

Baden-Württemberg +0,5% gg Vm +0,9% gg Vm

+7,3% gg Vj +7,8% gg Vj

Hessen +0,3% gg Vm +0,8% gg Vm

+6,9% gg Vj +7,1% gg Vj

Brandenburg +0,4% gg Vm +1,0% gg Vm

+7,6% gg Vj +7,8% gg Vm

+++ noch nicht veröffentlicht

Sachsen xx,x% gg Vm +0,9% gg Vm

xx,x% gg Vj +8,3% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,5% gg Vm* +0,8% gg Vm

(14.00 Uhr) +7,3% gg Vj* +7,4% gg Vj

*Prognose

===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2023 04:15 ET (08:15 GMT)