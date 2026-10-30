30.10.2026 10:22:41

TABELLE/Inflation in Bundesländern sinkt im Oktober

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Oktober spürbar gesunken, was vor allem am sogenannten Tankrabatt lag. In allen sechs Bundesländern, in denen Daten erhoben wurden, fielen die jährlichen Inflationsraten - und zwar auf 2,6 bis 2,9 Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Im Vormonat hatten sie bei 3,6 bis 3,2 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich sanken die Verbraucherpreise in den sechs Bundesländern um bis zu 0,3 Prozent.

Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 0,1 (Vormonat: 0,6) Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 3,0 (3,3) Prozent zulegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

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Oktober September

Bayern 0,0% gg Vm +0,6% gg Vm

+2,8% gg Vj +3,2% gg Vj

Baden-Württemberg 0,0% gg Vm +0,6% gg Vm

+2,6% gg Vj +2,9% gg Vj

Sachsen -0,2% gg Vm +0,6% gg Vm

+2,8% gg Vj +3,4% gg Vj

Hessen -0,1% gg Vm +0,5% gg Vm

+2,9% gg Vj +3,4% gg Vj

Nordrhein-Westfalen -0,2% gg Vm +0,6% gg Vm

+2,7% gg Vj +3,3% gg Vj

Brandenburg -0,3% gg Vm +0,5% gg Vm

+2,9% gg Vj +3,6% gg Vj

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Deutschland +0,1% gg Vm* +3,0% gg Vm

(14.00 Uhr) +0,6% gg Vj* +3,3% gg Vj

*Prognose

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 05:23 ET (09:23 GMT)

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