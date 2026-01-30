30.01.2026 10:13:40

TABELLE/Inflation in Bundesländern steigt im Dezember

DOW JONES--Die jährliche Inflationsrate ist im Dezember in einer Reihe von Bundesländern zum Teil deutlich gestiegen. In Bayern erhöhte sich die Jahresrate auf 2,1 (Vormonat: 1,7) Prozent, in Baden-Württemberg auf 2,1 (1,9) Prozent und in Nordrhein-Westfalen auf 2,0 (1,8) Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Binnen Monatfrist blieben die Preise in den meisten Bundesländern im Durchschnitt stabil, nur in Nordrhein-Westfalen erhöhten sie sich um 0,1 Prozent.

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,1 (Vormonat: 0,0) gegenüber dem Vormonat steigen werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,1 (1,8) Prozent zulegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

Januar Dezember

Bayern 0,0% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,1% gg Vj +1,7% gg Vj

Baden-Württemberg 0,0% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,1% gg Vj +1,9% gg Vj

Sachsen 0,0% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,3% gg Vj +1,9% gg Vj

Hessen 0,0% gg Vm +0,1% gg Vm

+2,1% gg Vj +2,2% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,1% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,0% gg Vj +1,8% gg Vj

Brandenburg 0,0% gg Vm +0,1% gg Vm

+2,2% gg Vj +2,4% gg Vj

Deutschland +0,1% gg Vm* 0,0% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,1% gg Vj* +1,8% gg Vj

*Prognose

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 04:13 ET (09:13 GMT)

