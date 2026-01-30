TABELLE/Inflation in Bundesländern steigt im Dezember

DOW JONES--Die jährliche Inflationsrate ist im Dezember in einer Reihe von Bundesländern zum Teil deutlich gestiegen. In Bayern erhöhte sich die Jahresrate auf 2,1 (Vormonat: 1,7) Prozent, in Baden-Württemberg auf 2,1 (1,9) Prozent und in Nordrhein-Westfalen auf 2,0 (1,8) Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Binnen Monatfrist blieben die Preise in den meisten Bundesländern im Durchschnitt stabil, nur in Nordrhein-Westfalen erhöhten sie sich um 0,1 Prozent.

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,1 (Vormonat: 0,0) gegenüber dem Vormonat steigen werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,1 (1,8) Prozent zulegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

Januar Dezember

Bayern 0,0% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,1% gg Vj +1,7% gg Vj

Baden-Württemberg 0,0% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,1% gg Vj +1,9% gg Vj

Sachsen 0,0% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,3% gg Vj +1,9% gg Vj

Hessen 0,0% gg Vm +0,1% gg Vm

+2,1% gg Vj +2,2% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,1% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,0% gg Vj +1,8% gg Vj

Brandenburg 0,0% gg Vm +0,1% gg Vm

+2,2% gg Vj +2,4% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,1% gg Vm* 0,0% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,1% gg Vj* +1,8% gg Vj

*Prognose

===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 04:13 ET (09:13 GMT)