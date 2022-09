TABELLE/Inflation in NRW steigt im September auf 10,1 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen (NRW) sind im September kräftig gestiegen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, stieg die jährliche Inflationsrate auf 10,1 (August: 8,1) Prozent. Das ist die höchste Inflationsrate in NRW seit Anfang der 1950er Jahre. Im Vergleich zum Vormonat zogen die Verbraucherpreise um 1,8 (0,3) Prozent an.

Gegenüber dem Vormonat verteuerten sich insbesondere Güter und Dienstleistungen im Bereich Verkehr (plus 9,6 Prozent). Hauptpreistreiber waren dabei die sogenannten kombinierten Personenbeförderungsleistungen (plus 217,5 Prozent) aufgrund des Wegfalls des 9-Euro-Tickets. Auch Benzin verteuerte sich deutlich (plus 14,0 Prozent).

Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostizieren für Deutschland einen monatlichen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,5 Prozent und eine Jahresteuerung von 9,5 Prozent.

===

September August

+++ veröffentlicht

Nordrhein-Westfalen +1,8% gg Vm +0,3% gg Vm

+10,1% gg Vj +8,1% gg Vm

+++ noch nicht veröffentlicht

Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,3% gg Vm

xx,x% gg Vj +7,3% gg Vj

Sachsen xx,x% gg Vm +0,2% gg Vm

xx,x% gg Vj +7,3% gg Vj

Hessen xx,x% gg Vm +0,3% gg Vm

xx,x% gg Vj +8,0% gg Vj

Bayern xx,x% gg Vm +0,4% gg Vm

xx,x% gg Vj +8,4% gg Vj

Brandenburg xx,x% gg Vm +0,4% gg Vm

xx,x% gg Vj +7,9% gg Vm

---------------------------------------------------------

Deutschland PROGNOSE +1,5% gg Vm* +0,3% gg Vm

(14.00 Uhr) +9,5% gg Vj* +7,9% gg Vj

*Prognose

===

