28.11.2025 10:15:41
TABELLE/Inflation in sechs Bundesländern wenig verändert im November
DOW JONES--Die Inflationsdaten aus sechs Bundesländern haben sich im November wenig verändert. In Bayern verharrte die jährliche Preissteigerung bei 2,2 Prozent, in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bei 2,3 Prozent und in Brandenburg bei 2,6 Prozent. In Sachsen stieg sie auf 2,2 Prozent und in Hessen auf 2,5 Prozent.
Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,2 (Vormonat: plus 0,3) gegenüber dem Vormonat sinken werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge bei 2,3 Prozent verharren. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.
November Oktober
Bayern -0,2% gg Vm +0,3% gg Vm
+2,2% gg Vj +2,2% gg Vj
Baden-Württemberg -0,3% gg Vm +0,3% gg Vm
+2,3% gg Vj +2,3% gg Vj
Sachsen -0,2% gg Vm +0,3% gg Vm
+2,2% gg Vj +2,1% gg Vj
Hessen -0,2% gg Vm +0,3% gg Vm
+2,5% gg Vj +2,4% gg Vj
Nordrhein-Westfalen -0,3% gg Vm +0,4% gg Vm
+2,3% gg Vj +2,3% gg Vj
Brandenburg -0,2% gg Vm +0,4% gg Vm
+2,6% gg Vj +2,6% gg Vj
Deutschland -0,2% gg Vm* +0,3% gg Vm
(14.00 Uhr) +2,3% gg Vj* +2,3% gg Vj
*Prognose
