27.02.2026 10:12:39

TABELLE/Inflation tendiert in Bundesländern im Februar uneinheitlich

DOW JONES--In sechs deutschen Bundesländern hat sich die Inflation im Februar uneinheitlich entwickelt. In Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg sank die jährliche Inflationsrate, in Hessen stieg sie und in Sachsen stagnierte sie. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um mit Raten von 0,2 bis 0,4 Prozent.

Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 0,3 (Vormonat: 0,1) gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,0 (2,1) Prozent zurückgehen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

Februar Januar

Bayern +0,2% gg Vm 0,0% gg Vm

+1,9% gg Vj +2,1% gg Vj

Baden-Württemberg +0,2% gg Vm 0,0% gg Vm

+1,8% gg Vj +2,1% gg Vj

Sachsen +0,3% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,3% gg Vj +2,3% gg Vj

Hessen +0,4% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,2% gg Vj +2,1% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,2% gg Vm 0,1% gg Vm

+1,8% gg Vj +2,0% gg Vj

Brandenburg +0,4% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,0% gg Vj +2,2% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,3% gg Vm* +0,1% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,0% gg Vj* +2,1% gg Vj

*Prognose

===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 04:13 ET (09:13 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:02 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
08:01 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX zieht an -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt kommt am Freitag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex etwas zulegt. Die Märkte in Fernost legen am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen