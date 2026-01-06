|
06.01.2026 10:25:40
TABELLE/Inflationsdruck in Deutschland sinkt im Dezember
DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im Dezember in etwa wie erwartet gesunken sein. Daten aus Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hessen und Brandenburg zeigen, dass die Jahresrate der Verbraucherpreise um 0,2 bis 0,5 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Daten für Bayern und Baden-Württemberg wurden wegen eines Feiertags nicht veröffentlicht.
Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 0,2 gegenüber dem Vormonat gestiegen sind und auf Jahressicht um 2,0 (November: 2,3). Für den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) werden Raten von 0,5 und 2,4 (2,6) Prozent prognostiziert. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.
===
Dezember November
Bayern xx,x% gg Vm -0,2% gg Vm
xx,x% gg Vj +2,2% gg Vj
Baden-Württemberg xx,x% gg Vm -0,3% gg Vm
xx,x% gg Vj +2,3% gg Vj
Sachsen +0,2% gg Vm -0,2% gg Vm
+1,9% gg Vj +2,2% gg Vj
Hessen +0,1% gg Vm -0,2% gg Vm
+2,2% gg Vj +2,5% gg Vj
Nordrhein-Westfalen k.A. -0,3% gg Vm
+1,8% gg Vj +2,3% gg Vj
Brandenburg +0,1% gg Vm -0,2% gg Vm
+2,4% gg Vj +2,6% gg Vj
---------------------------------------------------------
Deutschland +0,2% gg Vm* -0,2% gg Vm
(14.00 Uhr) +2,1% gg Vj* +2,3% gg Vj
*Prognose
===
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
January 06, 2026 04:26 ET (09:26 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.