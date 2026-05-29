TABELLE/Inflationsdruck sinkt im Mai in sechs Bundesländern

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai nachgelassen. In allen sechs Bundesländern, in denen Daten erhoben wurden, sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Die jährlichen Inflationsraten sanken ebenfalls.

Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 0,1 (Vormonat: 0,6) gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,8 (2,9) Prozent zurückgehen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

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Mai April

Bayern -0,2% gg Vm +0,5% gg Vm

+2,6% gg Vj +2,9% gg Vj

Baden-Württemberg +0,3% gg Vm +0,6% gg Vm

+2,4% gg Vj +2,6% gg Vj

Sachsen -0,1% gg Vm +0,6% gg Vm

+2,8% gg Vj +2,9% gg Vj

Hessen -0,2% gg Vm +0,4% gg Vm

+2,6% gg Vj +2,8% gg Vj

Nordrhein-Westfalen -0,2% gg Vm +0,4% gg Vm

+2,4% gg Vj +2,7% gg Vj

Brandenburg -0,1% gg Vm +0,6% gg Vm

+2,8% gg Vj +2,9% gg Vj

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Deutschland +0,1% gg Vm* +0,6% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,8% gg Vj* +2,9% gg Vj

*Prognose

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

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May 29, 2026 04:14 ET (08:14 GMT)