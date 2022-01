TABELLE/Jahresteuerung in Bayern und Baden-Würtemberg steigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Statistischen Landesämter Bayerns und Baden-Württembergs haben Verbraucherpreisdaten für Dezember gemeldet, nachdem das Statistische Bundesamt bereits am Donnerstag landesweite Daten veröffentlicht hatte. Demnach stiegen die Verbraucherpreise in Bayern mit einer Jahresrate von 5,4 (November: 5,3) Prozent und die in Baden-Württemberg um 5,0 (4,9) Prozent.

===

Dezember November

Bayern +0,4% gg Vm -0,2% gg Vm

+5,4% gg Vj +5,3% gg Vj

Baden-Württemberg +0,6% gg Vm -0,1% gg Vm

+5,0% gg Vj +4,9% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,5% gg Vm -0,3% gg Vm

+5,2% gg Vj +5,1% gg Vj

Hessen +0,7% gg Vm -0,2% gg Vm

+5,4% gg Vj +5,3% gg Vj

Brandenburg +0,6% gg Vm -0,2% gg Vm

+5,7% gg Vj +5,7% gg Vm

Sachsen +0,5% gg Vm -0,2% gg Vm

+5,1% gg Vj +5,0% gg Vj

Deutschland +0,5% gg Vm -0,2% gg Vm

+5,3% gg Vj +5,2% gg Vj

===

