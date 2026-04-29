|
29.04.2026 10:13:40
TABELLE/Statistische Landesämter melden etwas geringeren Preisanstieg
DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland könnte im April etwas weniger stark als erwartet zugenommen haben. Die Statistischen Ämter von sechs Bundesländern melden einen monatlichen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 bis 0,6 Prozent und eine Veränderung der Jahresteuerungsrate zwischen minus 0,1 und plus 0,1 Prozentpunkt. Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte bisher, dass die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent auf Monats- und 2,9 (2,7) Prozent auf Jahressicht gestiegen sind. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.
===
April März
Bayern +0,5% gg Vm +1,2% gg Vm
+2,9% gg Vj +2,8% gg Vj
Baden-Württemberg +0,6% gg Vm +0,9% gg Vm
+2,6% gg Vj +2,5% gg Vj
Sachsen +0,6% gg Vm +1,1% gg Vm
+2,9% gg Vj +2,8% gg Vj
Hessen +0,4% gg Vm +1,1% gg Vm
+2,8% gg Vj +2,9% gg Vj
Nordrhein-Westfalen +0,4% gg Vm +1,2% gg Vm
+2,7% gg Vj +2,7% gg Vj
Brandenburg +0,6% gg Vm +1,1% gg Vm
+2,9% gg Vj +2,8% gg Vj
---------------------------------------------------------
Deutschland +0,6% gg Vm* +1,1% gg Vm
(14.00 Uhr) +2,9% gg Vj* +2,7% gg Vj
*Prognose
===
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
April 29, 2026 04:13 ET (08:13 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.