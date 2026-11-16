TABIKOBO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TABIKOBO präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 4,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,64 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,42 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at