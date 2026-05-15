TABIKOBO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TABIKOBO hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TABIKOBO im vergangenen Quartal 1,23 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TABIKOBO 1,20 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at