Tabio legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tabio hat sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,03 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tabio 20,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 4,51 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at