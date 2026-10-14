Tabio öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tabio präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,97 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,82 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,75 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at