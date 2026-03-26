Table Trac: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Table Trac hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,18 Prozent zurück. Hier wurden 3,0 Millionen USD gegenüber 3,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,350 USD gegenüber 0,340 USD im Vorjahr.

Der Umsatz wurde auf 11,05 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,16 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at