Table Trac gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Table Trac hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at