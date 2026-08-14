Table Trac hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Table Trac hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 81,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at