Table Trac: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Table Trac hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Table Trac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at