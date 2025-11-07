Taboola (Taboolacom): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Taboola (Taboolacom) hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Taboola (Taboolacom) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 496,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 433,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at