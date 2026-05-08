Taboola (Taboolacom) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Taboola (Taboolacom) veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 466,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 427,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at