Taboola (Taboolacom) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Taboola (Taboolacom) hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 476,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 465,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at