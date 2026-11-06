Taboola (Taboolacom) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Taboola (Taboolacom) äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 462,3 Millionen USD, gegenüber 496,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at